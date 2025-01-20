ترامب خلال تنصيبه لفترة رئاسية جديدة: “العهد الذهبي” للولايات المتحدة بدأ الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين في كلمته عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية إن “العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن”. وأضاف “سأضع أمريكا أولا وسنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة”، وتابع “أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق”، بحسب رأيه.

وصرح ترامب “علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا”، واضاف أنه “سنصبح دولة غنية مرة أخرى وسنحافظ على تفوق صناعتنا والحلم الأمريكي سيعود ويزدهر مرة أخرى وستدفق الأموال على خزانة الولايات المتحدة”، على حد تعبيره.

ووعد دونالد ترامب في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بـ”الوقف الفوري لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في عملية تسليم ملايين المهاجرين”، وقال “جميع عمليات التسلل غير القانونية إلى الولايات المتحدة سيتم إيقافها على الفور، وسنبدأ عملية إعادة الملايين والملايين من المهاجرين المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها”، كما وعد “بفرض حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة”.

وشدد ترامب على أن “القوة الأمريكية ستوقف كل الحروب وتجلب روح الوحدة الجديدة إلى العالم”، وأكد انه “سيتم إيقاف محاولات هندسة الجنس والعرق وسيكون هناك فقط ذكر أو أنثى”، وتابع ان “إرثه الذي يفتخر به سيكون صانع السلام والموحد”.

وجرت مراسم تنصيب ترامب داخل “الروتوندا” – القاعة المركزية في الكونغرس والتي تتسع لحوالي ألف شخص – بسبب موجة البرد المتوقعة في واشنطن والتي قد تصل إلى 11 درجة تحت الصفر، وليس أمام مبنى الكونغرس كما كان مخططا سابقا.

المصدر: روسيا اليوم