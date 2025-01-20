مسيرات في المخيمات الفلسطينية احتفاء بانتهاء حرب الإبادة على غزة

شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مسيرات حاشدة تحية لقطاع غزة، واحتفاء بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من حرب الإبادة “الإسرائيلية”، ما يعادل 471 يومًا ارتكب خلالها الاحتلال أبشع مجازر الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.

ومن مخيم نهر البارد شمالًا إلى مخيمات صور جنوبًا، علت أصوات التكبيرات في المساجد وصدحت حناجر اللاجئين الفلسطينيين هاتفة لغزة، تحيي صمود أهلها وأرواح شهدائها.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباحًا، أقام أهالي مخيم نهر البارد حواجز محبة ووزعوا الحلويات على المارة. كما نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية مسيرة جماهيرية حاشدة، حمل خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية مرددين الهتافات الداعمة للمقاومة ولثبات وصمود الأهالي في قطاع غزة.

أما في مخيم البداوي، فقد نظمت المؤسسات الكشفية والأندية الرياضية والثقافية والروابط الطلابية مسيرة مؤسساتية تحت عنوان “الطوفان الهادر: نصر يعيد أمل التحرير” احتفاءً بانتهاء حرب الإبادة “الإسرائيلية” على غزة، بمشاركة المئات من أبناء المخيم.

وعلى الصعيد ذاته، احتشد أهالي مخيم برج الشمالي على وقع الأناشيد الوطنية والهتافات الداعمة للمقاومة بوقفة أمام مدخل المخيم، ابتهاجًا بسريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الوقفة، وجه المسؤول السياسي بحركة حماس في المخيم محمود طه التحية للشعب الفلسطيني في غزة والمقاومة التي خاضت المعركة طيلة الشهور الماضية حتى آخر نفس، وللجرحى والأسرى في سجون الاحتلال والشهداء من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، والشهداء اللبنانيين الذين ارتقوا خلال معركة طوفان الأقصى.

كما جابت مسيرة جماهيرية شوارع مخيم الرشيدية جنوبي لبنان، شاركت فيها الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الكشفية، حمل المشاركون خلالها العلم الفلسطيني وصور الشهداء وسط أناشيد فلسطينية داعمة للمقاومة.

وفي مخيم برج البراجنة في بيروت، وزع الأهالي الحلوى في المخيم فرحًا بوقف إطلاق النار وللانتصار الذي حققته المقاومة في غزة، حيث شهدت شوارع المخيم الدبكات الفلسطينية والأناشيد الوطنية وصور الشهداء القادة “يحيى السنوار وصالح العاروري”.

وفي مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، كانت أضخم المسيرات التي خرج بها أهالي المخيم لتحية المقاومة الفلسطينية وأهالي قطاع غزة، وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

وفي بعلبك، نظّم كشافة بيت المقدس في مخيم الجليل مبادرة رمزية احتفاءً بوقف إطلاق النار في غزة، حيث أقاموا “حواجز محبة” عند مدخل المخيم ووزعوا الحلوى على المارة، كما جاب أهالي المخيم شوارعه حاملين الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات داعمة للمقاومة وغزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأحد، بعد 471 يومًا من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي أسفرت عن ارتقاء 46,913 شهيدًا وإصابة 110,750 وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: موقع المنار