للمرة الثامنة.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس هاري ترومان” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2025 - 03:12

للمرة الثامنة.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس هاري ترومان”

منذ 1 ساعة 19 January، 2025
العميد يحيى سريع
الجبهة اليمنية - اليمن - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية مشتركة استهدفت فيها حاملة الطائرات الأمريكية (يو اس اس هاري ترومان) وقطعا حربية شمالي البحر الأحمر.

ونفذت القوات المسلحة اليمنية العملية المشتركة بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، مشيرة إلى أن الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وتم إجبارها على مغادرة مسرح العمليات.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة مؤكدة أنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد القوات المعادية بلا سقف أو خطوط حمراء.

المصدر: المسيرة

التعليقات

ذات صلة