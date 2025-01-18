“سرايا أولياء الدم” في العراق تعلن تعليق عملياتها ضد الاحتلال الصهيوني

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم، أن العدو الإسرائيلي أُرغم على القبول بشروط المقاومة الفلسطينية، التي استمدت قوتها من إيمانها بالله تعالى ودعم المقاومين في جميع الجبهات لتحقيق هذا النصر الكبير.

وأعربت السرايا عن افتخارها بأنها كانت جزءاً من صناعة هذا الفتح المبين الذي أدخل السرور على قلوب المؤمنين.

وأعلنت السرايا تعليق عملياتها العسكرية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة في المقابل على أن يدها لا تزال على الزناد، وهي مسخّرة كل طاقاتها طوع أمر فصائل المقاومة الفلسطينية، متى ما احتاجت إلى دعمها مجدداً للجم العدو المجرم وتكسير أطرافه.

المصدر: سرايا أولياء الدم