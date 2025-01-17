الشيخ الخطيب: المقاومة أفشلت أهداف العدو في غزة ولبنان

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب إن “الجيش الوطني لديه الارادة والشجاعة في الدفاع عن حياض الوطن، لكن الجيش يحتاج الى وقت ليبني قدراته ويهيء عديده ليستطيع القيام بمهماته”، وأوضح ان “المقاومة بديل اضطراري وقد وجدت حين لم يكن هناك دولة تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن والشعب”.

واكد الشيخ الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الشيعي الاعلى بالحازمية شرق بيروت “كان الله الى جانب المقاومين فأفشل على ايديهم اهداف العدو في لبنان ولا في غزة”، واضاف “ما زالت للمقاومة، سواء في غزة او لبنان، بأسها الذي يحسب لها العدو الف حساب”، وتابع “لو لم يكن لها هذا البأس لما اضطر مرغما على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار دون تحقيق اي من اهداف الحرب الهمجية والابادة التي اشعلها.”.

وفي السياق، حيا الشيخ الخطيب “غزة وأهلها الذين تمسكوا بأرضهم ولم يتخلوا عن مقاومتهم واجبروا العدو على الرضوخ لمطلبهم، وإعادة أسرى العدو وفق شروط المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام