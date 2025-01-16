عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 16 كانون الثاني/يناير 2025

العناوين

الأخبار:

– حوار سلام – برّي: توافق أو معارضة

– في غزّة أيضًا.. صامدون منتصرون

البناء:

– إعلان اتفاق غزّة ووقف النار يبدأ الأحد: أعراس نصر فلسطينية وارتباك في الكيان

– المقاومة فرضت كلّ شروطها بالانسحاب وإنهاء الحرب وحكومة نتنياهو تحتضر

– الاستشارات النيابية للرئيس المكلّف تصطدم بمقاطعة الثنائي.. والحوار يبدأ الجمعة

اللواء:

– غزّة لوت ذراع “إسرائيل” ولم تستسلم

– غزّة الصامدة تزيح كابوس الحرب.. التوصل لاتفاق لوقف النار

– “قطوع” الاستشارات مرَّ بسلام..!

– تقدُّم الاتّصالات لمعالجة “التمنّع الشيعي”… ودخان الحلحلة غدًا

– الميثاقية بين التسمية والامتناع

– اليوم الأول للاستشارات غير الملزمة: غياب بري.. ومقاطعة كتلتي “الثنائي الشيعي”

– رسالة مفتوحة إلى الرئيس المُكلّف نواف سلام

الجمهورية:

– مانشيت – “الثنائي” يقاطعان وغموض يكتنف التأليف.. رئيس الجمهورية: لبنان أمام فرص ذهبية

– تكبيرات في مساجد مخيم البداوي والضنية بعد وقف إطلاق النار في غزّة

الاسرار

البناء:

خفايا:



– توقع خبراء عسكريون أن تحتلّ حرب غزّة مكانة خاصة في الأكاديميات العسكرية في العالم كمرجع لنمط جديد من الحروب تمكّنت خلالها حركة مقاومة متواضعة الإمكانات في بقعة جغرافية ضيقة جدًا وبعدد محدود من السكان وتحت ضغط إنسانيّ لم يسجل له مثيل في تاريخ الحروب وأمام آلة عسكرية عملاقة مزوّدة بكلّ تقنيات الحرب وأنواع السلاح الممنوع، ونجحت بعد سنة وعدة شهور من فرض شروطها على جيش يوصف بأحد أقوى جيوش العالم وتقف وراءه أكبر قوة عالميّة بكلّ ما تملك مالًا وسلاحًا وحماية دبلوماسية وقانونية.

كواليس:



– لاحظ الذين واكبوا يوم الاستشارات النيابية الأول للرئيس المكلف نواف سلام أن ثلاثة نواب بقوا طيلة فترة الاستشارات يتصرّفون كأنهم الوكيل النيابي للرئيس المكلف ويتعاملون مع النواب الآخرين باعتبارهم كتلة نيابية للرئيس المكلف تستطيع منح الوعود وتوزير النواب الذين “يسمعون الكلمة” وقد ترك تصرّف النواب امتعاضًا نيابيًا وقلل من صورة الجدّية والمهابة التي ينظرون عبرها للرئيس المكلف.

اللواء:

– عزت دولة شرقية كبرى ما يمكن وصفه بـ “خذلان” رئيس أُبعد بالقوّة عن منصبه، بعدم استجابته لنصيحة بتقاسم السلطة مع المعارضة.

– تبين أن الزيارة إلى رئيس جمهورية سابق، جاءت بوصفه رئيسًا سابقًا لحكومة قبل اتفاق الطائف.

– نجح مصرف لبنان باحتواء تداعيات مصرفية بإغراق السوق بكميات كبيرة من الأوراق النقدية، لمنع إحداث قلاقل في موضوع تسعيرة صرف الدولار في هذه المرحلة.

الجمهورية:

– تابع مسؤولا حزب معارض الاستشارات النيابية من منزل شخصية دخلت أخيرًا المعترك السياسي، تمهيدًا لتقديم المساعدة والمساندة والمشورة في مشوار الحُكم الجديد.

– تتحضّر شخصيات خاضت المعركة الانتخابية من طائفة واحدة في دوائر انتخابية صعبة الخرق ليُطرح اسمها لتولّي وزارات ضمن اختصاصها من دون أن تحمل لواء حزب سياسي معيّن.

– عمل نائب تغييري لساعات مطوّلة على إقناع رئيس حزب بارز على تغيير مرشحه لرئاسة الحكومة، معدّدًا موقف كلّ نائب على قلم وورقة.

النهار:

– تستمر ظاهرة السيارات من دون لوحات أرقام على الطرق اللبنانية رغم وجود دوريات لقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى.

– بدأ الترويج لأسماء يرشح أصحابها أنفسهم لتولي حقائب وزارية من باب لفت النظر إليهم.

– أطلق قبل أيام مستشار سابق لوزير ومدير جهاز أمني من السجن إثر أدانته بمحاولة قتل.

– تسابق إحدى القاضيات الوقت قبل تقاعدها في آذار المقبل لإصدار قرارات يعتبر كثيرون انها منحازة وتعبر عن عهد مضى فيما تعمل هي على مناشدة رئيس الجمهورية الجديد لتوفير الغطاء لها.

– يأمل القيمون على جمعية مصارف لبنان من أن يعطي انتخاب رئيس جديد للبلاد دفعًا لعملية انتخاب رئيس جديد للجمعية بعد تأجيل متكرّر وتطيير للنصاب في الجمعية العمومية الأخيرة.

– قال مصدر وزاري إنّ أي كلام عن انتخابات نيابية مبكرة يعني دفع الوضع الداخلي نحو التفجير بعد حالة التباعد القائمة في البلاد وشعور فريق بأن خسائره تتوالى.

المصدر: صحف