ترحيب فلسطيني بوقف إطلاق النار في غزة.. انتصار لشعبنا ومقاومتنا

هنأت الفصائل الفلسطينية بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، الذي تعرض لعدوان صهيوني منذ اكثر من 14 شهرا.

وقالت حركة حماس في بيان لها مساء الأربعاء إن “اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا”، وتابعت “هو إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم”، وأضافت “هي محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة”.

ولفتت حماس الى ان “هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍّ لشلاَّل الدَّم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها”، وشكرت “كل المواقف المشرّفة الرَّسمية والشعبية التي تضامنت مع غزَّة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربياً وإسلامياً ودوليا”، وتابعت “الشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى هذا الاتفاق”.

واشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الى انه “في هذه اللحظة التاريخية من جهاد شعبنا نتوجه بعبارات الفخر والشموخ لأهلنا في غزة”، وتابع “نحيي قوافل الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن القدس والأقصى ونترحم على كل القادة الشهداء في الحركة وكل الفصائل والمجاهدين بدون استثناء”، وأكد ان “معركة طوفان الأقصى شكلت منعطفا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية”، ورأى ان “ما قامت به كتائب القسام أصاب كيان العدو في مقتل وسيبقى في سجل التاريخ”، واضاف “عدونا لن يرى منا لحظة ضعف أبدا وشعبنا لن ينسى كل من شارك في حرب الإبادة”.

وقال الحية “نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان، كل من وقف معنا في جبهات الإسناد في لبنان الشقيق والإخوة في حزب الله”، ولفت الى ان “حزب الله قدم مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة”، وأكد ان “الشعب اللبناني قدم تضحيات كبيرة دفاعا وإسناداً لشعبنا الفلسطيني”، وشدد على ان “أنصار الله هم إخوان الصدق الذين تجاوزوا البعد الجغرافي وغيّروا من معادلة الحرب والمنطقة وأطلقوا الصواريخ والمُسيّرات على قلب العدو”، واضاف ان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركة ودكت قلب الكيان في عمليتيْ الوعد الصادق”، وأشار الى ان “المقاومة العراقية اخترقت كل العوائق لتساهم في إسناد فلسطين ومقاومتها ووصلت صواريخها ومسيّراتها إلى أراضينا المحتلة”.

من جهته، قال نائب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي في حديث له إن “مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني فوتا على الاحتلال الاسرائيلي تحقيق أهدافه”، وأكد ان “المقاومة الفلسطينية فرضت على الاحتلال الموافقة على ما كان يرفضه سابقا”، وتابع “إسرائيل لا تريد لشعبنا أن يفرح لرفع الظلم والقتل عن أبنائه”، واضاف “لا نتوقع من العدو إلا الشر لا سيما قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد”.

وأعلن الأربعاء عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي، بعد عدوان صهيوني هجمي استهدف القطاع المحاصر لاكثر من 14 شهرا، حيث ارتكبت جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على مرأى ومسمع من العالم كله، حيث ترك الشعب الفلسطيني لوحده إلا من جبهات الإسناد والدعم من لبنان واليمن والعراق وإيران.

المصدر: مواقع فلسطينية + موقع المنار