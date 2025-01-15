المكسيك | مدينة تيخوانا الحدودية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لتهديدات ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين

أعلنت مدينة تيخوانا الحدودية في المكسيك حالة الطوارئ بسبب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين.

وتم إقرار هذا الإجراء بالإجماع يوم الاثنين من قبل أعضاء المجلس في المدينة الواقعة جنوب سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وهو يهدف إلى تخصيص أموال للتعامل مع وصول المهاجرين المرحّلين.

وتشمل الاستخدامات المقررة لهذه الأموال توظيف موظفين وتغطية تكاليف الإيواء والخدمات القانونية.

وأوضح عمدة تيخوانا، إسماعيل بورغينو، أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان “معاملة لائقة” للمهاجرين المرحلين.

وتعد تيخوانا، التي يقطنها أكثر من مليونين نسمة، واحدة من الوجهات الرئيسية على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة للمهاجرين الراغبين في دخول الأراضي الأمريكية.

وتضم المدينة العديد من الملاجئ التي تأوي مهاجرين من مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومن أماكن أخرى.

من جانبه، وعد ترامب، الذي وصف وصول المهاجرين بـ “الغزو”، بإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود مع المكسيك بعد توليه منصبه في 20 يناير، وترحيل ملايين الأشخاص الذين لا يحملون أوراق إقامة.

في هذا السياق، أعلنت الحكومة المكسيكية في كانون الاول / ديسمبر عن إطلاق تطبيق على الهواتف يحتوي على زر إنذار للمهاجرين الذين يواجهون احتمال التوقيف في الولايات المتحدة، مع إشعار عائلاتهم بذلك.

المصدر: وكالات