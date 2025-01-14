عون استقبل الشيخ الخطيب على رأس وفد: كل اللبنانيين يتشاركوا عبء الصراع مع “إسرائيل”

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون “لدينا اليوم فرص كبيرة جدا علينا استغلالها معاً ولا وقت لتضييعه”، وشدد على “وجوب عدم وضع اي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة لأنه يجب استغلال هذه الفرص وارسال رسائل إيجابية الى الخارج بأن لبنان قادر على أن يحكم نفسه وعلى تنفيذ إعادة الاعمار بشفافية وعلى بناء دولة ننادي بها جميعا”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله الثلاثاء نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” الشيخ علي الخطيب على رأس وفد، وأشار الرئيس عون الى انه “لا يمكن لمكوّن ان ينكسر وغيره ألا ينكسر”، وتابع “إذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره”، وأضاف “ما حصل بالأمس هو عملية ديموقراطية أوصلت الى نتيجة معينة وهناك مراحل أخرى، ربما نضطر مرات الى التراجع خطوة الى الوراء، ولكن هناك مصلحة عامة هي الأهم”، ولفت الى أن “أي اعتداء على أي بقعة في لبنان هو اعتداء على كل لبنان، ونحن نضغط باتجاه الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في الجنوب”.

ورأى عون أنه “لو كان هناك دولة وجيش في الماضي لما انبرى احد الى المقاومة”، وتابع “اليوم تختلف المرحلة، الدولة مسؤولة وليس فئة واحدة فقط، الدولة بمجملها والشعب اللبناني بمجمله هما المسؤولان”، وشدد على أنه “ليس مسموحا ان تحمل فئة واحدة عبء الصراع مع اسرائيل، بل يتشارك جميع اللبنانيين في تحمل عبء هذا الصراع”.

من جهته، هنأ الشيخ الخطيب عون على انتخابه رئيسا للجمهورية، وتمنى له “التوفيق في قيادة البلاد وتطبيق مضامين خطاب القسم”، وقال إن “ما يهمنا التأكيد عليه وأنتم لستم ببعيدين عنه بل هو من صلب اهتماماتكم، هو موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، فضلا عن موضوعي اعادة الاعمار كما إعادة النازحين الى قراهم ولم شمل البلاد، بالإضافة الى تكريس الوحدة الوطنية وبناء الدولة على أساس المواطنة والتساوي بين المواطنين، الدولة القوية والعادلة، وهو ما سيكون شعارنا كما في السابق في هذه المرحلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام