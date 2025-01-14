فلسطين | إصابة 11 مستوطنا أثناء هروبهم الى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أكدت وسائل اعلام إسرائيلية نقلا عن فرق الإسعاف أن 11 مستوطنا أُصيبوا فجر اليوم الثلاثاء أثناء توجههم إلى الملاجئ جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “عدة محاولات جرت لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن”، وذكر لاحقا، في بيان، أن “الصاروخ تم اعتراضه على الأرجح”،

ودوت صافرات الانذار في منطقة القدس وتل ابيب الكبرى والسهل الساحلي بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأظهرت مشاهد تحليق الصاروخ اليمني في أجواء فلسطين المحتلة، كما أظهرت مشاهد أخرى هروع المستوطنين الى الملاجئ في ساعات الفجر الاولى.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الاثنين أنها قصفت هدفاً حيوياً في فلسطين المحتلة بصاروخ فرط صوتي.

وذكر بيان للمتحدث العسكري العميد يحيى سريع أن “القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة”، مضيفاً أن العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين 2” وحققت هدفها بنجاح.

المصدر: وكالات