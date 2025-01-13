بوغدانوف: العلاقات مع سوريا من أولويات السياسة الخارجية لروسيا

قال “مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا” ميخائيل بوغدانوف إن “روسيا تتابع باهتمام تطورات الوضع في سوريا وتنظر إلى العلاقات مع دمشق باعتبارها من أولويات سياستها الخارجية”.

وشدد بوغدانوف على أن “علاقات الشراكة والتعاون بين الشعبين والدولتين تمتد إلى عقود طويلة بل إنها تغور عميقا في التاريخ السحيق”، وأضاف أن “موسكو السوفيتية ومن ثم روسيا أسدت الدعم والمساعدة لسوريا في تحقيق السيادة والاستقلال وحرصت دوما وفي مختلف المراحل على مبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية وبناء علاقات متكافئة تقوم على المصالح المشتركة”.

وتابع بوغدانوف “احتفلنا في صيف العام الماضي بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الروسية السورية، وكانت المناسبة فرصة لاستذكار المشاريع التي بنيت بمعونة سوفيتية وروسية في سوريا وحصول عشرات ألوف الدارسين السوريين على المعارف والمهارات في مختلف المعاهد السوفيتية والروسية”.

وأشار بوغدانوف الى ان “العلاقات بين روسيا الاتحادية وسوريا تدخل اليوم في منعطف نوعي جديد وعلى الجانبين الانطلاق من الإرث العميق للصداقة بين الشعبين الروسي والسوري للحفاظ على المكتسبات والمنجزات والمضي الى الأمام في خلق مناخات جديدة للتعاون البناء”، ولفت الى “ارتياح الدبلوماسية الروسية للتصريحات الإيجابية الصادرة عن الادارة السورية الجديدة تجاه روسيا والحرص على العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا”، وتابع أن “موسكو ترى في المواقف الإيجابية أرضية قوية للانطلاق نحو الأفضل”.

المصدر: روسيا اليوم