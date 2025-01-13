الطقس غدًا صافٍ مع ارتفاع إضافي في الحرارة واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا صافِيًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانًا، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانًا، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الحال العامة:

طقس مستقر وجاف نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة. يستمر الطقس المستقر حتى صباح الخميس، حيث يتحول إلى طقس متقلب مع أمطار متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني:

في بيروت بين 11 و19 درجة.

في طرابلس بين 9 و17 درجة.

في زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانًا، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، مع رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار شمال البلاد وجنوبها.

الخميس: غائم جزئيًا إجمالًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة. يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية.

الحرارة:

على الساحل: من 16 إلى 22 درجة.

فوق الجبال: من 6 إلى 17 درجة.

في الداخل: من 3 إلى 20 درجة.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالًا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 19 درجة.

الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام