اجتماع دولي في الرياض يبحث الأوضاع في سوريا

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، اجتماعًا دوليًا موسعًا حول سوريا، بمشاركة دول إقليمية ودولية، في إطار مسار “اجتماع العقبة” الذي يهدف إلى مساعدة الشعب السوري في المرحلة الحالية.

ويشهد اجتماع الرياض مشاركة وزير خارجية “الإدارة السورية الجديدة” أسعد الشيباني، ونحو 17 دولة، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة، وتركيا، وخمس دول أوروبية.

كما يشارك في هذا الاجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون.

ويهدف اجتماع الرياض إلى تقديم العون لسوريا ودعم العملية السياسية لمرحلة انتقالية سورية-سورية، جامعة لكل الأطياف التي تمثل القوى السياسية والاجتماعية في سوريا، والتضامن مع دمشق في الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، وسلامة مواطنيها.

ويناقش الاجتماع، الذي يشهد حضور ممثلي منظمات أممية ودولية، الوضع في سوريا بعد سقوط النظام الشهر الماضي. ويلتقي وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في سوريا، قبل اجتماع موسع يضم نظراءهم الأوروبيين وممثلي المنظمات المشاركة.

ويأتي اجتماع الرياض بعد لقاء استضافته مدينة العقبة الأردنية منتصف الشهر الماضي، أكدت خلاله «لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا» الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.

وشددت اللجنة، المُشكلة بقرار من جامعة الدول العربية، على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية “جامعة”، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.

وكان وفد سوري برئاسة “أسعد الشيباني”، ووزير الدفاع “مرهف أبو قصرة”، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، قد زار المملكة العربية السعودية بداية الشهر الحالي، وهي أول زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد بعد سقوط النظام.

وسبق أن قال “أسعد الشيباني” إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة في نهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة “إكس” عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب في أول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ “أحمد الشرع”، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، قال فيها إن للسعودية فرصًا استثمارية كبرى في سوريا. وسبق أن التقى “الشرع” وفدًا سعوديًا برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق.

المصدر: مواقع