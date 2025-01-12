شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف جباليا ومدينة غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، صباح يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب صالة ليالينا في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن غارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. وأشارت إلى انتشال شهيد جرّاء قصف إسرائيلي على منطقة المخابرات شمال غربي غزة.

وفي السياق، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين على دوار فشارة بجباليا البلد شمالي القطاع.

بدوره، أفاد مستشفى العودة بوصول شهيد وست إصابات جرّاء قصف مدفعية الاحتلال منطقة مدخل البريج وسط القطاع. واستهدفت مدفعية الاحتلال وطائراته المروحية منطقة أبو العجين شرقي دير البلح.

وفي مخيم البريج، استشهد مواطنان إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم.

الاحتلال يطالب المواطنين بإخلاء منطقة في النصيرات

هذا، وأنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المواطنين بإخلاء منطقة في النصيرات. وعبر منصة “إكس”، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه يوجه إنذارًا إلى “سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوك 662 (منطقة النصيرات) بالإخلاء”.

وأضاف: “انتقلوا فورًا إلى المنطقة الإنسانية”، على حد تعبيره، في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الاحتلال.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثمانين على التوالي تعطيل عمل فرق الدفاع المدني قسرًا في شمال القطاع، بسبب القصف المستمر، ما أدى إلى حرمان الآلاف المتبقين هناك من الحصول على أدنى مستويات الرعاية الإنسانية والطبية.

المصدر: مواقع