شولتس: بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تحاول تدمير الديمقراطية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس السبت إن “قوى سياسية معينة في الولايات المتحدة تعمل عمدا على تدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية”.

وأكد شولتس في حديث له أنه “من غير الواضح كيف ستتطور العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة”، وأضاف “إننا نعيش في وقت تعمل فيه قوى معينة في أمريكا عمدا على تدمير المؤسسات الديمقراطية في الغرب”، وتابع انه “وقت لا نستطيع أن نجزم فيه بكيفية تطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة”.

ووصف شولتس “الأوقات الحالية بأنها خطيرة للغاية لأن هناك أشياء تحدث كان من غير الممكن تصورها قبل بضع سنوات، أو حتى بضعة أشهر أو حتى أسابيع”.

ولم يذكر شولتس على وجه التحديد من يقصد بـ “بعض القوى في الولايات المتحدة”، لكن البيان جاء بعد أقل من يومين من حديث كبير بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وأليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، حيث دعا ماسك مرة أخرى المواطنين الألمان إلى التصويت لصالح حزب البديل لألمانيا في الانتخابات المقبلة، لأنه في رأيه، حزب البديل لألمانيا فقط هو القادر على إنقاذ ألمانيا.

وفي وقت سابق، وصف إيلون ماسك، المستشار الألماني بأنه “مبتذل” وقال إنه “سيخسر الانتخابات العامة في بلاده”، كما أعرب ماسك، عن اعتقاده بأن “حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، سيحقق فوزا ملحميا في الانتخابات المقبلة في ألمانيا”.

المصدر: روسيا اليوم