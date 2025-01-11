الجيش الروسي يسقط ويدمر 100 طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت مقاطعات روسية عدة خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 85 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، وجمهورية القرم، وبحري آزوف والأسود خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: “على مدار الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 85 طائرة مسيّرة أوكرانية”.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة فورونيج، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، وفقًا لما ذكره حاكم المقاطعة الروسية ألكسندر جوسيف.

وصعّدت كييف من هجماتها الجوية والصاروخية ضد روسيا بعد إعلانها إطلاق “هجوم مضاد” ضد الجيش الروسي، بينما تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس.

المصدر: مواقع