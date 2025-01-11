السودان: وفاة 60 شخصا بسوء التغذية في أم بدة بولاية الخرطوم

توفي 60 شخصا معظمهم من الأطفال بسبب سوء التغذية في بدة غرب أم درمان بولاية الخرطوم السودانية، بحسب ما افادت مصادر رسمية محلية الجمعة.

وقالت المصادر إن “المكتب الطبي سجل وفاة 60 شخصا بسبب سوء التغذية بينهم 45 طفلا و12 من كبار السن و3 نساء حوامل في قطاعات دار السلام، والأمير، والبقعة بمحلية أم بدة منذ سبتمبر/ايلول وحتى ديسمبر/كانون الاول 2024″، وأضافت أن “إجمالي حالات الإصابات بلغ 1873 إصابة أغلبها وسط الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل”.

وأكدت المصادر “وجود تحديات تواجه الغرفة تتمثل في عدم توفير الوجبات الغذائية الجاهزة أو محلية الصنع لأطفال سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية وعدم وجود فحوصات المتابعة الدورية للنساء الحوامل بالإضافة لانعدام فيتامين A”، وطالبت “بتوفير ممرات آمنة لنقل الأدوية والأمصال في مختلف أنحاء المحلية وتجهيز غرف عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية وحضانات الأطفال وإنشاء نظام صحي متكامل يساعد في الاستجابة السريعة للطوارئ”.

المصدر: روسيا اليوم