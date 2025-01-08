حريق كبير بمحطة وقود في سن الفيل.. أبو شقرا لموقعنا: لاتخاذ اجراءات الحماية حفاظا على السلامة العامة

اندلع حريق كبير الاربعاء في محطة وقود بمنطقة حرش تابت في سن الفيل شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت المعلومات عن “اندلاع حريق كبيرفي محطة وقود في حرش تابت بالقرب من فندق الحبتور”، وتابعت “ارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة”، واشارت الى ان “سيارات الإطفاء والدفاع المدني هرعت على الفور إلى المكان”.

وحول الموضوع، قال “ممثل موزعي المحروقات” في لبنان فادي ابو شقرا في تصريح لموقع قناة المنار إن “التحقيقات هي التي تكشف عن أسباب الحريق”، ولفت الى ان “الحريق حصل خلال تفريغ احد الصهاريج لحمولته”، وشدد على “ضرورة اتخاذ كل اصحاب المحطات كافة اجراءات الحماية المطلوبة والضرورية للحفاظ على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام