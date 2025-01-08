بنما | وزير الخارجية ردا على ترامب: سيادة بلادنا على قناة بنما غير قابلة للتفاوض

أكد وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز-آشا، يوم أمس الثلاثاء أن سيادة بلاده على قناة بنما “غير قابلة للتفاوض”، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية لاستعادة السيطرة عليها.

وقال مارتينيز-آشا ‘ن “سيادة قناتنا ليست موضوعًا للتفاوض وهي جزء من تاريخ نضالنا”، مشيرًا إلى أن الرئيس خوسيه راؤول مولينو قد أوضح هذا الموقف بشكل جلي.

وأضاف أن “حكومة بنما، بقيادة الرئيس خوسيه راؤول مولينو، لم تجرِ أي اتصالات غير رسمية أو رسمية مع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، ولا مع ممثلي الإدارة القادمة، وعند تولي الرئيس المنتخب منصبه، سيتم إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة وبنما من خلال الإجراءات الرسمية المعتادة”.

وشدد وزير الخارجية البنمي على أن “الأيادي الوحيدة التي تتحكم في القناة هي الأيادي البانمية، وهذا سيكون الحال دائمًا”، موضحًا أن بلاده “منفتحة على الحوار والاستثمارات والعلاقات الطيبة، لكن مع التأكيد على أن الوطن يأتي أولًا”.

المصدر: وكالات