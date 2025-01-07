الشيخ الخطيب: انتخاب رئيس الجمهورية يكون بالتوافق ولا نسمح لأحد ان يستضعفنا

قال نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون توافق”، وتابع “لن ينتخب رئيس على قاعدة اننا مهزومون”، رافضا “ما جرى مؤخرا في مطار بيروت”.

وأضاف الشيخ الخطيب في حديث له الثلاثاء “لقد تعرضنا لضربة قوية لكننا لسنا ضعفاء ولا نسمح لاحد ان يستضعفنا”، وأكد “المقاومة موجودة الى ان يبنوا دولة تقوم بواجبها وتحمي مواطنيها ونحن عندما ندافع عن الجنوب انما ندافع عن كل لبنان ولا سيادة للبنان ما لم تكن هناك سيادة في الجنوب”.

واشار الشيخ الخطيب الى ان “العدو الاسرائيلي لن يتمكن من فرض نفسه على المنطقة من خلال الحرب والقتل والدمار ولا احد في لبنان قادر على ان يبتلع الاخر، فإما ان نعيش معا او لا نعيش”، واضاف “المشروع الاميركي يقضي بأن تكون اسرائيل هي الحاكمة للمنطقة والمطلوب منا ان نمشي في هذا المشروع”.

وسأل الشيخ الخطيب “هل نستطيع ان نقبل بما يجري في غزة من قتل للاطفال ومن هتك لستر النساء واعراضهن؟”، وتابع “صحيح ان الموضوع الفلسطيني ليس مسؤوليتنا وحدنا، لكننا لا نستطيع ان نبيع القضية الفلسطينية ونسلّم بما تقوم به اسرائيل”.

من جهة ثانية، شدد الشيخ الخطيب على “ضرورة اعادة ودائع المغتربين اللبنانيين وحقوق كافة المودعين”، رافضا “أي قرار يخالف هذا التوجه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام