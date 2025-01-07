انتشال جثامين 8 شهداء من بلدتي الخيام وعلما الشعب في جنوب لبنان

تم انتشال جثامين 3 شهداء من بلدة الخيام ، كما تم انتشال 5 شهداء من بلدة علما الشعب جنوب لبنان، قضوا جميعهم خلال العدوان الصهيوني الاخير.

وبالسياق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها أن “فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة لها تمكنت، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وفي اليوم الثاني من الأسبوع الرابع لبدء عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي السابق على بلدة الخيام، من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من حي آل الشيخ علي في البلدة، وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي”.

وأشار البيان إلى أن “عمليات البحث والمسح الميداني تستمر صباح الغد في كل أنحاء البلدة بهدف العثور على جميع المفقودين”، وأوضح أنه “بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في بلدة الناقورة، ستنطلق اعتبارا من صباح الغد عمليات البحث والمسح الميداني في أحياء البلدة للعثور على المفقودين”.

كذلك، لفتت المديرية إلى أن “عناصرها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مولد كهربائي وخزان مازوت في ساحة بلدة علما الشعب، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات”.

من جهة ثانية، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “عناصر الجيش والدفاع المدني عثرت على جثامين 5 شهداء تحت ركام منازل في محيط كنيسة علما الشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام