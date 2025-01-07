شولتس يعوّل على علاقات متينة بين برلين وواشنطن في عهد ترامب

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء عن أمله في إرساء علاقات قوية بين حكومة بلاده والإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسب موقع “روسيا اليوم”. وأكد شولتس “الدور الحاسم الذي لعبته الولايات المتحدة في التطور الديمقراطي لألمانيا، سواء في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية أو في جميع أنحاء البلاد بعد الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية”، حسب قوله.

وأوضح أن “هذا الأساس متين، وسيظل داعماً للعلاقات عبر الأطلسي لفترة طويلة”، لافتاً إلى “أهمية التعاون الفعال مع الحكومة الأميركية الجديدة”. وأشار شولتس أيضاً إلى أنه أجرى محادثتين مع الرئيس المنتخب ترامب، واصفاً إياهما بأنهما كانتا “وديتين للغاية”.

ومن المقرر أن يُنصب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 من الشهر الحالي. وعند سؤاله عن حضوره حفل التنصيب، قال شولتس “الإدارة الأميركية دعت، كما هو معتاد، السفير الألماني”.

المصدر: مواقع إخبارية