جهاد الصمد: طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومة

قال النائب جهاد الصمد “نأمل أن يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأن ينتظم عمل المؤسسات الدستورية ويتم تشكيل حكومة جديدة وتفعيل الإدارة”.

وأضاف الصمد في حديث له السبت “حصلت الحرب ووقعت خسائر كبيرة، لكن طالما الحقوق لم تسترد وطالما هناك احتلال سيكون هناك دائما مقاومة وهذا موقف ثابت لنا”.

وتابع الصمد “نحن نراهن على الجيش اللبناني والقرارات الدولية لتنفيذها بعد التزام لبنان بها، إنما نريد ممن أعطوا ضمانات تنفيذ هذه القرارات، لأنه إذا لم يتم تنفيذها لا يعني ذلك القبول أن تبقى إسرائيل تسرح وتمرح في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام