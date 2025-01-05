حمادة: من يفكر بأن يأتي برئيس يخدم المشروع الاميركي الإسرائيلي فهو واهم

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “السلوك المنطقي والطبيعي الذي ينتج رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني، هو التفاهم على رئيس تتوافر فيه مواصفات لها علاقة بلبنان ولها علاقة بالسيادة وبحماية لبنان وبالإنتماء لأحلام اللبنانيين”،

وقال حمادة في حديث له الاحد “أما من يفكر بأن يأتي برئيس يخدم المشروع الاميركي الإسرائيلي فهو واهم”، واضاف “نحن مقتدرون وحاضرون في الاستحقاقات الداخلية وسوف تكون كلمتنا منسجمة مع مصالح لبنان، ومن موقع القوة والاقتدار والحكمة والحرص على وطننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام