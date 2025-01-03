نتنياهو يطلب إلغاء محاكمته بالأسبوعين المقبلين والنيابة تشترط بقاءه بالمنزل

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، طلبا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة لإلغاء جلسات محاكمته في الأسبوعين المقبلين، إثر توصية الأطباء بالاستراحة بمنزله بعد العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال البروستاتا، يوم الأحد الماضي.

وجاء في الطلب الذي قدمه وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، أنه “بموجب وثائق التسريح، رئيس الحكومة مطالب باستراحة لمدة أسبوعين في بيته. وفي هذه، المحكمة مطالبة بالإيعاز بإلغاء المداولات المقررة في الأسبوعين القريبين”.

وأشار الطلب إلى أن النيابة العامة وافقت على إلغاء جلسات المحكمة “شريطة تطبيق توصية الأطباء بكاملها”. وتشير النيابة بشرطها إلى طلب نتنياهو إلغاء جلسات محاكمته الأسبوع الحالي، لكنه غادر المستشفى، أول من أمس، من أجل المشاركة في تصويت في الكنيست.

وأضاف الطلب أن وثائق نتنياهو الطبية نُقلت إلى النيابة العامة وأنه ستنقل إلى القضاة كي يطلعوا عليها، من تصويرها وحفظها في جهاز المحاكم، ما يعني ألا يكون بإمكان الجمهور الاطلاع عليها.

وسُرح نتنياهو من مستشفى هداسا – عين كارم أمس. وجاء في بيان للمستشفى أن “أطباء رئيس الحكومة أفادوا لدى تسريحه بأن وضعه مستقر ويتماثل للشفاء من العملية الجراحية بصورة مُرضية. ولا تزال أمامه فترة للتعافي”.

المصدر: عرب 48