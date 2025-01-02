مدير صحة غزة: نخشى أن يقدم الاحتلال على تصفية الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 2 2025 - 20:42

مدير صحة غزة: نخشى أن يقدم الاحتلال على تصفية الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

منذ 31 mins 2 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة