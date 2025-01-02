حفل تأبيني في السفارة الايرانية في بغداد بمناسبة الذكرى الـ 5 لشهادة القائدين سليماني والمهندس

نظمت لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد مجلسا تأبينيا، في القاعة الكبرى لمديرية اعلام الحشد الشعبي، احياء للذكرى السنوية الخامسة لشهادة قادة النصر وابطال محاربة الارهاب الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

ويختلف مجلس تأبين شهداء هذا العام، كونه تزامن مع شهادة من اكمل طريق العز والكرامة سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله.

وأكد المشاركون على الخطوة الكبيرة والإستراتيجية التي قام بها الشهيد الحاج قاسم سليماني والتي وصفها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامئي بأنها جعلت قبضة المقاومة الفلسطينية مليئة.

وشهد المجلس حضوراً مهيباً، شارك فيه وزراء ونواب وعلماء دين وشيوخ عشائر إيمانا منهم بأهمية إحياء ذكرى الشهداء والسير على خطاهم.

المصدر: موقع المنار