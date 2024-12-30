الشيخ دعموش أعلن عن مراحل تنفيذ حملة “وعد والتزام”: المساعدة ستصل لكل مستحق بأسرع وقت

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إن “إعادة الإعمار مسؤولية وطنية لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها”، ولفت الى ان “الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شكل لجنة وظيفتها الإشراف على إعادة الإعمار”.

واشار الشيخ دعموش الاثنين في لقاء الإعلان عن مراحل تنفيذ حملة “وعد والتزام” لرفع آثار العدوان الصهيوني على لبنان الى ان “هناك عملية مسح دقيقة تتولاها جهات فنية متخصصة مثل شركتي معمار وآرش في الاماكن المتضررة واعطينا الاولوية لايواء العائلات التي تهدمت بيوتها كليا”، وتابع “نقول لأهلنا من أبناء القرى الحدودية أننا سنعيد إعمارها بإذن الله”، واكد ان “ستصل المساعدة لكل مستحق في أسرع وقتٍ ممكن”، واضاف “نأمل من مالكي الشقق والمحلات وأصحاب محلات المفروشات بتخفيف قيم الأجارات والأثاث رأفةً بالناس”.

وقال الشيخ دعموش “بدأنا العمل خلال الحرب عبر إجراء مسوحات أولية وبمجرد وقف الحرب بدأنا بالمرحلة الأولى عبر تشكيل أكثر من 145 فريقًا متخصصًا لمسح الأضرار”، ولفت الى ان “هذه الفرق تضم أكثر من 3 آلاف شخص بينهم 1250 مهندسًا و300 مدخل معلومات وجرى افتتاح أكثر من 100 مركز”، واضاف ان “عملية المسح باتت في الربع النهائي وقد تم الانتهاء من أكثر من 90% من المسوحات في بيروت والبقاع وفي الجنوب بنسبة 80% عدا القرى التي لا تزال تخضع لظروف أمنية”، وتابع “أعطينا الأولوية لإيواء العائلات الشريفة التي تدمرت بيوتنا وترميم البيوت المدمرة جزئيًا لعودة أهلها إليها”.

وأوضح الشيخ دعموش “أطمئن أهلنا الشرفاء بأن أموال الإيواء الترميم يجري تأمينها بالشكل المناسب وكل حملات التشويش لن تؤثر على ثقة شعبنا بمقاومته”، وتابع “يتم دفع التعويضات باسم المتضرر والدفوعات تسلم لأصحابها بوتيرة أصعب مما كنا نتوقع”، وشدد على ان “حزب الله ينهض من بين براثن حرب تدميرية ليبرهن على صدق وعده وليعلن وقوفه كما في كل استحقاق إلى جانب أهله الذين لم يتخلوا عن المقاومة”، واكد ان “من راهن على أن حزب الله لن يعوض على المتضررين نقول له إن رهانه قد خاب”، وتابع “نحن نثبت انتصار الإعمار على الدمار وانتصار المقاومة على العدوان”، واشار الى ان “هذا الشعب يستحق أن نبذل كل الجهود لحفظ كرامته ونحن قادرون على النجاح في هذا التحدي الجديد”.

وشدد الشيخ دعموش على ان “هذا المشروع انطلق تحت عنوان وعد والتزام ولنقول لشعبنا إن وعد السيد نصر الله وخطط السيد صفي الدين والتزام الشيخ قاسم وسنفي بذلك”، وتابع “أقول لشعبنا العزيز إن هذا المشروع بدأ وسنكمله ومن خلال تعاونكم سنعود إلى البيوت مرفوعي الرأس”، واضاف “نقول شكرًا لإيران شعبًا وقيادةً وللعراق حكومةً وشعبًا ومرجعيةً ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تريد المساعدة في إعادة الإعمار”، واكد ان “التمويل يجري تأمينه من أموال الشعب الإيراني الذي مد يد العون للشعب اللبناني فالشكر له والشكر للإمام الخامنئي على محبته وعاطفته تجاه لبنان”.

المصدر: موقع المنار