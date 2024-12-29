بيرم في تكريم ثلة من شهداء الجميجمة: هيهات أن تضربوا إرادتنا

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ “عملية طوفان الأقصى شكلت صرخة إنسانية ترفض الظلم، وصرخة اعتراض في وجه الإرهاب الصهيوني”، لافتاً إلى أنه “خلال ساعتين آنذاك احتلت المقاومة الفلسطينية قرابة 40 كيلومتراً من المستوطنات، وسقطت فرقة غزة ومعها هيبة “إسرائيل”، وكان مطار بن غوريون يزدحم بمئات الآلاف من الصهاينة بهجرة معاكسة، ما دفع رؤساء دول الغرب إلى الإسراع بأساطيلهم وحاملات طائراتهم وأعتى أنواع الأسلحة، وبدعم عربي أيضاً لإسرائيل، من أجل انقاذها”.

وخلال إحياء “حزب الله” احتفالاً تكريمياً لثلة من شهداء بلدة الجميجمة الجنوبية ارتقوا على طريق القدس، أضاف بيرم “لكن كان الموقف، أن انبرينا للإسناد لأننا عرفنا أن الاميركيين كانوا طلبوا من “اسرائيل” القيام بهجمة مرتدة قوامها حرب إبادة على مرأى العالم كله وبتغطية منهم، وأساسها ليس القتال أو المعركة بمعناها العسكري إنما قتل الأطفال وتدمير المستشفيات كي لا يتجرأ أحد على مهاجمة “إسرائيل” في المستقبل، بينما كنا نحن نقاتلهم في الميدان ونقتل جنودهم وندمر دباباتهم”.

وتابع بيرم “هم يخافون من الوجود ونحن مطمئنون لأن انطلاقتنا هي من محمد وآل محمد، ومصيرنا ومستقبلنا مع مهدي آل محمد، فبين محمد النبي ومحمد المهدي نعيش بعزة وكرامة، إما أن نعيش أعزاء وإما نقدم الشهداء لتبقى أمتنا عزيزة، وقد أعطانا الله عبداً صالحا وقائداً فالحاً من نفس الحسين قادنا إلى العزة والكرامة وقدم نفسه شهيداً أقدس ليبقى النداء لبيك يا نصر الله”.

وفي السياق، قال بيرم “انبرينا للمواجهة، وجاء العدو ليصنع هنا ما صنع في غزة، ولكن كان الموقف أن بإمكانكم قتل بعضنا أو تدمير منازلنا، ولكن هيهات أن تضربوا إرادتنا أو تسقطوا شموخنا، ورفعنا شعار هيهات منا الذلة بصرخة ليست عاطفية أو انفعالية إنما نابعة من إيمان راسخ لا يتزلزل”.

المصدر: الوكالة الوطنية