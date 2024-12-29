الضفة | العدو يواصل اعتداءاته… والمقاومة تطالب أجهزة السلطة بوقف الحملة ضد مخيم جنين حقناً للدماء

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. وفي التفاصيل، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم ياقتحام بلدة عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عورتا جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/J8E6KGeaHl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 29, 2024

سبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال في وقت باكر من صباح اليوم بلدات: سلواد شرق رام الله، وشقبا ورنتيس غربًا، ومخيم الجلزون شمالا، وكفر عقب جنوبا، بلدة تقوع جنوب بيت لحم ومخيم عقبة جبر في أريحا وداهمت منازل فيها وفتشتها. في المقابل، تعرض قوات الاحتلال، لإطلاق نار من قبل مقاومين خلال اقتحامها مدينة نابلس.

#عاجل | قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قليل جنوب نابلس. pic.twitter.com/KthJwk8QNj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 29, 2024

وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين. وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من حاجز المربعة، وداهمت بناية في حي رفيديا غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة الغربية، واحتجزت عددا منهم.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال داهمت منازل لعائلة دعنا، محاذية لمستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل، وفتشتها وأخرجت ساكنيها للعراء، فيما تم احتجاز كايد دعنا وأشقائه وأبنائهم في معسكر واد الحصين بمحاذاة المنازل.

“حماس تنعى” شذى الصباغ وتطالب السلطة بوقف حملتها في جنين

من جهتها، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نعت الشهيدة الصحفية شذى الصباغ التي استهدفتها عناصر أجهزة السلطة بشكل مباشر ومتعمد، قائلة إن “قتل أجهزة أمن السلطة للصحفية شذى شقيقة الشهيد القسامي المجاهد معتصم الصباغ بدم بارد عمل إجرامي مدان”، مطالبة “السلطة وأجهزتها بالاستجابة للمبادرات الوطنية المختلفة لوقف الحملة ضد مخيم جنين”.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه إذاعة الاحتلال بأن “الإدارة الأميركية تمارس ضغوطًا على “إسرائيل” لتزويد السلطة الفلسطينية بمزيد من السلاح”.

وكانت الإذاعة ذكرت اليوم الأحد أن القيادة السياسية قبلت توصية الجيش برفض تزويد السلطة الفلسطينية بسلاح لدعم عملية جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

الجهاد الإسلامي تطالب السلطة بوقف الاعتداءات على مخيم جنين

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة الجريمة التي أدت إلى استشهاد الصحفية شذى الصباغ في مخيم جنين، مجددة “مطالبتنا أجهزة الأمن الفلسطينية بوقف الاعتداءات على أهلنا في مخيم جنين”. وطالبتها ايضاً “بالتجاوب مع المبادرات الوطنية لتجنب الفتنة وحقن الدماء”.

الاحتلال يقتحم برك سليمان واعتداءات للمستوطنين في المغير وسنجل

إلى ذلك، هاجم مستوطنون صباح اليوم ، مجموعة من الفلسطينيين في قرية المغير، بينما قامت مجموعة أخرى من المستوطنين باقتحام بلدة سنجل قضاء رام الله، وذلك في وقت اقتحمت قوات الاحتلال برك سليمان جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا أطراف قرية المغير من الجهة الجنوبية، واعتدوا بالضرب على عدد من الأهالي، وهاجموا خيمة “بيت شعر” يقطنه أيهم أبو نعيم وأسرته.

وأضافوا، أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة البرج الأثرية في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، على شكل مجموعات متتالية.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في بلدة سنجل، عايد غفري، أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح، وعلى شكل مجموعات موقع أثري “باب البرج” في بلدة سنجل.

وأشار إلى أن المستوطنين يكررون اقتحام هذا الموقع، وهو عبارة عن قلعة قديمة ومكان يحتوي على آثار ومدافن.

يأتي ذلك، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، ونصبت حاجزا عسكريا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب البركة الثالثة، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في بطاقات الفلسطينيين.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون 1396 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024.

ونفذت سلطات الاحتلال 52 عملية هدم بالضفة والقدس، طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وفقا للمعطيات ذاتها.

المصدر: مواقع إخبارية