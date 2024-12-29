فلسطين | كتائب شهداء الأقصى توثق تصدّيها لقوات الاحتلال أثناء توغلها في مخيم طولكرم بالضفّة المحتلة

عرضت كتائب شهداء الاقصى، مشاهد لتصدّي مقاوميها لقوات الاحتلال، التي توغلت في مخيم طولكرم، بالضفّة الغربية المحتلة.

المشاهد تٌبيّن استهداف كتائب شهداء الأقصى، جرّافة عسكرية بعبوة ناسفة من نوع “الطوفان” شديدة الانفجار ، إضافة الى خوض اشتباكات مع القوات المتوغلة، في مخيم طولكرم.

و ضمن معركة طوفان الأقصى، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات العدو الاسرائيلي، التي تقتحم مناطق الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار العمليات في محاور القتال في قطاع غزّة، ملحقة بهذه القوات المزيد من الخسائر في صفوفها وعتادها.

المصدر: وكالات