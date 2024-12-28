عملية نوعية يمنية تضرب قاعدة “نيفاتيم” الجوية الاسرائيلية بصاروخ “فرط صوتي”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية التابعةَ للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2”.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مصور، أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح.

ولفت العميد سريع إلى أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلةِ الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهادِ المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وفي السياق، حيت القوات المسلحة اليمنية بكل فخرٍ واعتزازٍ الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء وفي مختلفِ المحافظاتِ والمديرياتِ دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ، وأكدت لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم، أنَّها مستمرة في تأديةِ وتنفيذِ واجباتِها الدينية والأخلاقية والإنسانيةِ بالمزيدِ من العمليات العسكريةِ ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من عدوان أمريكي – بريطاني استهدف مساء الجمعة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

ويوم الخميس، شن العدو الاسرائيلي سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما شن غارات جوية على محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت غارات العدو الصهيوني على مطار صنعاء الدولي إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب العدوان على الحديدة إلى استشهاد 3 وإصابة 10 آخرين.

وبالمقابل، زعم الجيش الاسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، قبل دخوله أجواء الكيان المحتل. في حين دوت صافرات الإنذار بمنطقتي القدس والنقب، خشية من سقوط شظايا صاروخية إثر الاعتراض.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الحوثيون أنّهم شنّوا هجوماً استهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي وهدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، كما استهدفت سفينة (santa ursula) في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيرة.

المصدر: موقع المنار