القوات المسلحة اليمنية تدك يافا المحتلة بصاروخ “فلسطين 2” الفرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في يافا المحتلة المسماة إسرائيليا “تل أبيب”.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان عسكري متلفز، إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، مؤكدا نجاح العملية في تحقيق أهدافها.

وأوضحت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردًا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة”.

وشددت القوات المسلحة على استمرارها في “تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”، مؤكدةً استمرار دعمها للمقاومة في غزة من خلال المزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت، عصر أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في يافا المحتلة.

مليونا مستوطن يهرعون الى الملاجئ بعد الضربة اليمنية

واعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي، بتعرض تل أبيب إلى قصف بصاروخ يمني حيث تم تفعيل صفارات انذار في مناطق واسعة من الاراضي المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه ” تم تفعيل الإنذارات في أكثر من 200 نقطة حيث هرع مليوني مستوطن الى الملاجئ”.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى ” أن طائرة كانت في طريقها للهبوط في تل أبيب غيرت مسارها إلى المنطقة الشمالية وقت إطلاق الصاروخ من اليمن”. في السياق ، أكد الإسعاف الإسرائيلي “إصابة 9 إسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل”.

المصدر: موقع المنار