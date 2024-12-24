الشيخ الخطيب: لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وانتظام المؤسسات

قال نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” الشيخ علي الخطيب “نتمنى ان تقوم في لبنان دولة حقيقية على اساس المواطنة”، وتابع “الظلم ظلم لأي انسان ونحن لا نرضى لا عرفا ولا اخلاقيا ولا انسانيا ولا قانونيا”، ولفت الى ان “الدولة لا يجب ان تظلم احدا”، واضاف “كما نأمل ان تقوم الدولة سريعا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام المؤسسات، فلا يجوز بقاء الناس من دون محاكمة، فهل نحن في دولة ام في شريعة الغاب؟”.

كلام الشيخ الخطيب جاء الثلاثاء خلال استقباله وفدا من اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية، واستمع الى مطالبهم التي تراوحت بين العفو العام والمحاكمات العادلة وتصحيح اوضاع السجون، ولفت الشيخ الخطيب الى ان “هذه المشاكل التي نواجهها هي نتيجة لعدم وجود دولة حقيقية وعدم التعامل مع المواطنين كمواطنين بل على اساس الطوائف”، وتابع “كل الأديان هي من اجل كرامة الانسان والتمايز الديني لا يُعطي امتيازا في الحقوق والواجبات”.

وشدد الشيخ الخطيب على انه “ليس مقبولا ما يجري في السجون ونرجو ان يتم التعامل مع الناس بعدالة وان تجري المحاكمات”، وتابع “لا يجوز ان تبقى الناس بلا محاكمة، على ان يتم الحل بعدالة ويرفع الظلم عن المظلومين”، واكد “نحن الى جانب الحق والعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام