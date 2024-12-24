تشييع الشهيد محمد قطايا بالهرمل.. حمادة: المقاومة سبق وحذرت من تكرار الخروقات الاسرائيلية

شيع حزب الله وجمهور المقاومة في الهرمل الثلاثاء الشهيد على طريق القدس محمد حسن قطايا بمراسم تكريمية خاصة اقيمت في ملعب نادي التضامن الرياضي في المدينة، حمل خلالها ثلة من المجاهدين النعش على الأكتاف، على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي التي عزفت لحن الحزن ونشيد حزب الله، وأدت ثلة أخرى التحية وقسم الوفاء والبيعة.

ولفّ النعش براية مقام الإمام الرضا(ع) من قبل ممثلين عن العتبة الرضوية المقدسة، كما حضر المراسم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، علماء دين، عوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وبالمناسبة، ألقى حمادة كلمة قال فيها “لجنة وقف إطلاق النار امام مسؤولياتها فيما يخص خروقات العدو المتكررة والذي لا يلتزم بالعهود والوعود”، مؤكدا ان “المقاومة تراقب ما يجري وحذرت سابقا من ان تكرار هذه الخروقات، التي إذا ما استمرت ستستلزم منا الموقف المستند إلى حقوقنا”.

بعدها أم مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمان، قبل أن يشيع الشهيد إلى روضة الهرمل ليوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام