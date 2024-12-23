القوات المسلحة اليمنية تقصف بالمسيرات أهدافاً عسكرية اسرائيلية في “يافا” و”عسقلان”

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا وقد حققتِ العمليةُ هدفَها، ووالأخرى استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا وحققتْ هدفَها بنجاحٍ.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان مصور تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّها مستمرةٌ في عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ استجابةً للمقاومةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزةَ، واستجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العزيزِ وأبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ، وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وشددت على أن هذه العملية، تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على اليمن.

المصدر: موقع المنار