فلسطين المحتلة: مقاومون يلقون قنبلة محلية الصنع “كوع” تجاه آلية لجيش الاحتلال في بلدة عرّابة جنوب غرب جنين. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 23:08

فلسطين المحتلة: مقاومون يلقون قنبلة محلية الصنع “كوع” تجاه آلية لجيش الاحتلال في بلدة عرّابة جنوب غرب جنين.

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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