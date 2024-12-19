بوتين: الاحداث في سوريا ليست هزيمة لروسيا وندرس مستقبل قواعدنا هناك

قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، إن بلاده حققت أهدافها في سوريا، وإن سيطرة المعارضة على الحكم لا يشكل هزيمة لروسيا، في وقت لفت إلى أنه لم يلتق الرئيس بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو، لكنه أعرب عن عزمه التحدث إليه، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يقدم ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لبلاده.

وأضاف بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية، ان تدخل بلاده العسكري في سوريا، جاء لمنع نشوء كيان إرهابي هناك، ولفت إلى أن بلاده تدرس مستقبل قواعدها في سوريا انطلاقا من تصرفات السلطات السورية الجديدة، مشيرا إلى أن موسكو اقترحت استخدام قاعدة حميميم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتمت الموافقة على ذلك.

وأضاف: “لا نعلم إلى أي درجة نحن بحاجة لقواعدنا في سوريا وما الذي يمكن أن تقدمه”، واعتبر أن فصائل المعارضة السورية التي حاربت في السابق شهدت تغييرات داخلية، وأضاف “الدول الغربية تتواصل مع فصائل المعارضة السورية، ولو كانوا إرهابيين لما فعلت ذلك، وهذا يعني أنهم تغيروا”.

وكشفت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تطبيق “تليغرام”، إنه “في 15 كانون الأول/ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي غادرت من قاعدة حميميم الجوية” الواقعة على الساحل السوري إلى مطار تشكالوفسكي.

وأضاف البيان: “كما تم إجلاء عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية لكل من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا”، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في دمشق تواصل أداء عملها.

وكان أعلن 4 مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد.

وتداول نشطاء مواقع فيديو مصورة تظهر أرتال عسكرية كبيرة للقوات الروسية على طريق حمص، قالوا إنها أخلت مواقعها في منطقة حسياء ومحيط دمشق، واتجهت إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وسبق أن قال “ميخائيل بوغدانوف” نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورا مهما في الحرب ضد الإرهاب. وأضاف بوغدانوف: “أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا “داعش” لم تنته بعد، وهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق المواجهة الدولية الإرهاب”.

ولفت إلى أن “القواعد لا تزال موجودة على الأراضي السورية”، وعندما سئل عما إذا كانت روسيا تتطلع إلى بقائهم هناك، أجاب بالإيجاب قائلا: “على الأغلب، لم يتم اتخاذ قرارات أخرى بعد”.

المصدر: مواقع