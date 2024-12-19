بعد دوي صافرات الانذار في الوسط المحتل.. صاروخ يمني يستهدف تل أبيب ويوقع أضرار مادية كبيرة

دوت صافرات الانذار في مناطق واسعة وسط فلسطين المحتلة، وذلك في في “تل أبيب” و”هشارون” و”هرتسليا” و”حولون” بعد إطلاق صاروخ من اليمن بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأظهرت مشاهد سقوط صاروخ في المنطقة وفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بالتصدي له واعتراضه.

ورغم زعم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن خارج المجال الجوي “الإسرائيلي”، إلا أن مشاهد تداولها مستوطنون أظهرت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في منطقة “رامات أفيل”، فيما أظهرت مقاطع أخرى أضرار جسيمة جراء سقوط شظايا صواريخ على أحياء في مناطق عدة وسط فلسطين المحتلة.

وهذه المرة الثانية خلال الأسبوع الحالي الذي تطلق فيه القوات المسلحة اليمنية صواريخ باليسيتة باتجاه فلسطين المحتلة.

المصدر: وكالات