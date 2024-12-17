جمعية “وتعاونوا” تواصل تقديم خدماتها للنازحين في شمال لبنان الذين لم يعودوا إلى منازلهم

تقف جمعية وتعانوا التي زارت قضاء الكورة الى جانب الأسر التي لم تعد الى قراها بعد بانتظار تأهيل بيوتها، حيث افرغت حمولة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتموينية ومواد التدفئة.

وعلى عهده لأهله وناسه يواصل حزب الله الوقوف الى جانب الاهالي وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم.

90% من الوافدين الى مناطق طرابس المنية الضنية وعكار غادروا الشمال باتجاه القرى الحدودية والضاحية بعد شهرين متتاليين امضوها بين اهلهم يتقاسمون معهم لقمة الرغيف.

وعلى امتداد قرى وبلدات الشمال تجول شاحنات جمعية وتعاونوا لتقديم المساعدة لأهالي المنطقة وضيوفها.

المصدر: المنار