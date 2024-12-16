النائب الخازن من معراب: لا فيتو من “القوات” عليّ وفرنجية سمى بعض الاسماء وكنت من بينها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 17:36

النائب الخازن من معراب: لا فيتو من “القوات” عليّ وفرنجية سمى بعض الاسماء وكنت من بينها

منذ 49 mins 16 December، 2024
فريد هيكل الخازن
لبنان

أكد النائب فريد هيكل الخازن على “ضرورة التواصل في هذه المرحلة بين القوى السياسية كلها”، مشددا على “اهمية تكثيف الاتصالات في هذه المرحلة للوصول الى حد ادنى من التوافق والتفاهم”.

كلام الخازن جاء الاثنين بعد لقائه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، وقال الخازن إنه “لا فيتو قواتيا عليّ وإلا لما كنت موجودا اليوم في معراب”، وتابع “نقوم بهذه الجولة للبحث في كيفية التواصل وتقريب وجهات النظر وسنستكملها مع جميع القوى السياسية لايجاد قواسم مشتركة بغية الوصول الى نتيجة في جلسة التاسع من كانون الثاني”.

وعن الاسماء التي يمكن التوافق عليها للاستحقاق الرئاسي، لفت الخازن الى أنه “من المبكر التداول في الاسماء، اذ هناك 3 اسابيع قبل الجلسة المزمع انعقادها”، وأكد ان “التواصل مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قائم وهو وضع معايير اساسية للرئيس العتيد ومنها ان يتمتع بحيثية وتاريخ، وقد سمى بعض الاسماء وكنت من بينها، ولكن لنرَ كيف ستتجه الامور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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