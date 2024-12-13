المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع الاحتلال وتستولي على 3 مسيّرات

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الاستيلاء على 3 طائرات “كواد كابتر” إسرائيلية، شرقي رفح. وقالت الكتائب، في بيان لها، الجمعة، “تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على 3 طائرات “كواد كابتر” صهيونية أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام “دك قوات العدو المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمال القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

بدورها، عرضت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من “استهداف مجاهديها بحمم الهاون وصواريخ (107) لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الجنينة شرق مدينة رفح.”

كما قصفت السرايا بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو الصهيوني في محيط نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة.

من جانب آخر، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، “مشاهد من استهداف الوحدة الصاروخية تموضعًا لقوات العدو الصهيوني في “تل زعرب” غرب مدينة رفح، برشقة صاروخية، ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية بكافة أطرها وتشكيلاتها العسكرية، التصدي لعدوان الاحتلال، وحربه التدميرية على قطاع غزة، المتواصلة لليوم 434 على التوالي.

وعادة ما يتكتم الاحتلال على خسائره، ولا يعلن سوى عن أرقام أقل بكثيرمما أوقعته به عمليات وكمائن المقاومة. وارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال، وفق ما تم إعلانه إسرائيليًّا، 813 قتيلًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: الاعلام العسكري