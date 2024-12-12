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December 12 2024 - 04:40

فلسطين | مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في عملية اطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين جنوبي القدس

منذ 2 ساعة 12 December، 2024
اطلاق نار في القدس
الجبهة الفلسطينية - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - فلسطين

قتل مستوطن وأصيب 3 آخرين ليل الأربعاء الخميس في عملية اطلاق نار قرب حاجز الانفاق في الطريق ما بين بيت لحم والقدس المحتلة.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال ان مقاوماً على الأقل استهدف الحافلة وهي على الطريق رقم 60، وكانت في طريقها من تجمع “غوش عتصيون” الى القدس، حيث أصيب 4 مستوطنين بداخلها منهم اصابة بليغة واصابتين ما بين متوسطة الى خطيرة، فيما أصيب عدد آخر جراء تناثر الزجاج.

وقال الاسعاف الاسرائيلي أنه جرى احصاء اصابة الحافلة بأكثر من 22 طلقة نارية.

في حين قام جيش الاحتلال بإغلاق طريق الأنفاق بالاتجاهين وشرع بأعمال بحث وتمشيط عن منفذ العملية.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته تلاحق منفذ عملية إطلاق النار في منطقة مفرق الخضر جنوب القدس وتطوق مداخل بيت لحم، فيما أفاد موقع “حدشوت بزمان” العبري أن “منفذ عملية إطلاق النار توجه إلى مقر أجهزة أمن السلطة في بيت لحم للحماية ولكنها رفضت استقباله”.

المصدر: وكالات

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