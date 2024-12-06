بوتين يعلن إمكانية نشر منظومة “أوريشنيك” في بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إمكانية نشر منظومة “أوريشنيك” الباليستية الفرط صوتية في بيلاروسيا.

وأكد بوتين إمكانية نشر منظومة صواريخ “أوريشنيك” على أرضي بيلاروس في النصف الثاني من عام 2025.

وقال بوتين “بالنسبة لإمكانية نشر أوريشنيك على أراضي بيلاروسيا، فنظرا لأننا اليوم وقعنا اتفاقية الضمانات الأمنية التي تتضمن استخدام جميع القوى والوسائل المتاحة، فأنا أرى أن نشر منظومات كمنظومة أوريشنيك على أراضي بيلاروس أمرا ممكنا”.

وأشار بوتين إلى أنه سيتم إدخال “أوريشنيك” في الخدمة في بيلاروس بالتوازي مع القوات الصواريخ الاستراتيجية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

وطلب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من بوتين نشر منظومة صواريخ “أوريشنيك” على أراضي بلاده، عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد في مينسك.

وقال لوكاشينكو لبوتين “أود أن أطلب منكم نشر منظومات التسليح الجديدة على أراضي بيلاروس، ولا سيما أوريشنيك”.

المصدر: روسيا اليوم