سرايا القدس تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في طولكرم وجنين بالضفة الغربية

خاضت سرايا القدس – كتيبة طولكرم وكتيبة جنين، فجر الاثنين، معارك ضارية مع جيش الاحتلال شملت اشتباكات وعمليات قنص وتفجير عبوات بآليات عسكرية لقواته.

حيث تمكنت كتيبة طولكرم من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية من نوع D9 في مخيم نور شمس محور دوار الشهيد سيف ابو لبدة محققين إصابات مباشرة، واكدت ان “قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات “.

وفي بيان آخر قالت كتيبة طولكرم ان” مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نورشمس وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص المبارك”.

كما اعلنت عن” اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمخيم نورشمس من عدة محاور بصليات كثيفة من الرصاص و وحدة القنص المباركة” .

وقالت في بيان آخر “مازال مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في مخيم نورشمس من عدة محاور وهناك إصابات مؤكدة في صفوف العدو” .

واعلنت ان”مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة (المجد 1 ) شديدة الانفجار معدة مسبقًا في جرافة عسكرية صهيونية في مخيم نور شمس محور شارع نابلس محققين إصابات مباشرة” ، كما تمكن مجاهدوها في وحدة القنص من استهداف قناصة الأحتلال المتواجدة في أحراش مخيم نور شمس محققين أصابة مباشرة .

من جهتها اعلنت كتيبة جنين ان “مقاتليها تصدوا لقوات العدو والآليات المقتحمة في محور الحصان ويمطرون قوات المشاة والأليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة”.

كما اعلنت ان “مقاتليها يواصلون التصدي لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات محققين إصابات مباشرة”، مؤكدة ان “قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات”.

المصدر: سرايا القدس