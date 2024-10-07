قناة 14 العبرية: أنباء عن سقوط إصابات في طبريا جراء انفجار عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 00:58

قناة 14 العبرية: أنباء عن سقوط إصابات في طبريا جراء انفجار عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان قبل قليل

منذ 49 mins 7 October، 2024
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