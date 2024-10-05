المقاومة العراقية تقصف 3 اهداف في الكيان الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها قصفت 3 أهداف حيوية في فلسطين المحتلة، بالطائرات المسيرة، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وعرض الاعلام الحربي مشاهد من العملية.

بالفيديو | المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 3 أهداف حيوية في فلسطين المحتلة بواسطة الطائرات المسيّرة pic.twitter.com/Ci1sH8RUlS — قناة المنار (@TVManar1) October 5, 2024

وأمس، اعترف جيش العدو بقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرون بجراح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من العراق في شمال الجولان السوري المحتل ليل الأربعاء – الخميس.

ووفق تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، فإنه “كان هناك فشل في رصد المسيرة المنفجرة وفي تفعيل صافرة الإنذار، وبسبب ذلك لم يدرك الجنود بأن المسيرة كانت في طريقها إليهم ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم والاحتماء”.

يأتي ذلك فيما تعلن المقاومة الإسلامية في العراق بشكل شبه يومي إطلاق طائرات مسيرة، تجاه أهداف حيوية في الكيان الإسرائيلي.

وفجر الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة. وعرض المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد للعملية.

المصدر: الاعلام الحربي