إعلام العدو: إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه منطقة “وادي يزرعيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 10:04

إعلام العدو: إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه منطقة “وادي يزرعيل”

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
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