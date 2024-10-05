حماس: كتائب القسام تؤكد أن الردود المقبلة ستكون بالأفعال وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 06:58

حماس: كتائب القسام تؤكد أن الردود المقبلة ستكون بالأفعال وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين

منذ 2 ساعة 5 October، 2024
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