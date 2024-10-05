تعرض مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل لقصف همجي صهيوني

تعرضت مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل مساء اليوم لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيراً من العدو بإخلائها، هذا القصف نتج عنه إصابة تسعة افراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة، على أثر هذا الإعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى.

إدارة المستشفى شكرت في بيان “جميع من ساهم بإخلاء الطاقم وتأمين الحماية لهم أثناء عملية الإخلاء، خاصة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني”.

المصدر: مستشفى الشهيد صلاح غندور